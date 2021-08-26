СМИ: в спецслужбах Италии опровергли информацию об обстреле самолета ВВС в Кабуле

РИМ, 26 августа. /ТАСС/. Выстрелы в аэропорту Кабула не были направлены против итальянского военного самолета, эвакуировавшего гражданских лиц из Афганистана. Об этом сообщил в четверг телеканал Rai News 24 со ссылкой на источники в спецслужбах республики.

Ранее СМИ со ссылкой на журналистов сообщили об обстреле воздушного судна при вылете из Кабула. При этом никто не пострадал. Самолет уже сел в Кувейте, откуда вылетит в Италию.

Как уточняет агентство ANSA, на борту находились журналисты, которые сообщили о произошедшем, и 98 афганцев - гражданских лиц.

Италия осуществляет эвакуацию граждан республики, а также афганцев, сотрудничавших с итальянским контингентом в составе миссии НАТО, из Кабула. По данным агентства Аднкронос, последний вывозной рейс для эвакуации гражданских афганцев запланирован на четверг-пятницу. После 27 августа новых рейсов не предусмотрено. По словам посла РФ в Кабуле Дмитрия Жирнова, за последние дни в аэропорту афганской столицы в спонтанных перестрелках и давке погибли порядка 50 человек.

По словам главы МИД Италии Луиджи Ди Майо, все итальянские граждане, желавшие покинуть Афганистан, были уже эвакуированы. Всего в Италию были вывезены 2,7 тыс. афганцев из числа сотрудничавших итальянцами и члены их семей.