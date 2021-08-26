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Смена власти в Афганистане
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Пентагон опроверг информацию о завершении эвакуации из Кабула через 36 часов

США продолжат эвакуировать как можно больше людей до конца миссии, отметил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Пентагон в четверг опроверг появившиеся ранее в СМИ сообщения о том, что власти США намерены завершить операцию по эвакуации из Кабула через 36 часов.

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"Операции по эвакуации из Кабула не будут сворачиваться через 36 часов. Мы продолжим эвакуировать как можно больше людей до конца миссии", - написал на своей странице в Twitter пресс-секретарь оборонного ведомства Джон Кирби. 

Ранее в четверг телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что до конца операции осталось 36 часов и в настоящий момент американские военные сосредоточены на эвакуации афганцев, работавших в американском посольстве. По оценкам источника CNN, 1,8 тыс. из них еще не успели добраться до аэропорта. Как отмечается в материале, попасть в аэропорт становится все сложнее, почти все пути закрыты. Как поясняет телеканал, "буквально никто не может попасть внутрь без специального сопровождения, даже обладатели специальной визы".

Подразделения ВС США были направлены в аэропорт Кабула для обеспечения эвакуации из Афганистана американцев, граждан стран - союзников США и афганских беженцев. Как заявил во вторник президент США Джо Байден, по мнению администрации, власти США успевают закончить операцию по эвакуации к 31 августа, как и планировалось. Он также уточнил, что поручил Пентагону и Госдепартаменту разработать чрезвычайные планы по корректировке сроков на случай такой необходимости. Как сообщили ранее в четверг в Белом доме, США вместе с союзниками и партнерами вывезли на самолетах из аэропорта Кабула за минувшие сутки еще 13,4 тыс. человек, с 14 августа - 95,7 тыс.

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