Пентагон опроверг информацию о завершении эвакуации из Кабула через 36 часов

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Пентагон в четверг опроверг появившиеся ранее в СМИ сообщения о том, что власти США намерены завершить операцию по эвакуации из Кабула через 36 часов.

"Операции по эвакуации из Кабула не будут сворачиваться через 36 часов. Мы продолжим эвакуировать как можно больше людей до конца миссии", - написал на своей странице в Twitter пресс-секретарь оборонного ведомства Джон Кирби.

Ранее в четверг телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что до конца операции осталось 36 часов и в настоящий момент американские военные сосредоточены на эвакуации афганцев, работавших в американском посольстве. По оценкам источника CNN, 1,8 тыс. из них еще не успели добраться до аэропорта. Как отмечается в материале, попасть в аэропорт становится все сложнее, почти все пути закрыты. Как поясняет телеканал, "буквально никто не может попасть внутрь без специального сопровождения, даже обладатели специальной визы".

Подразделения ВС США были направлены в аэропорт Кабула для обеспечения эвакуации из Афганистана американцев, граждан стран - союзников США и афганских беженцев. Как заявил во вторник президент США Джо Байден, по мнению администрации, власти США успевают закончить операцию по эвакуации к 31 августа, как и планировалось. Он также уточнил, что поручил Пентагону и Госдепартаменту разработать чрезвычайные планы по корректировке сроков на случай такой необходимости. Как сообщили ранее в четверг в Белом доме, США вместе с союзниками и партнерами вывезли на самолетах из аэропорта Кабула за минувшие сутки еще 13,4 тыс. человек, с 14 августа - 95,7 тыс.