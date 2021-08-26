WSJ: Минфин США разрешил оказывать помощь Афганистану несмотря на санкции

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Министерство финансов США разрешило оказывать гуманитарную помощь Афганистану несмотря на введенные против радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) санкции. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Газета отмечает, что представители гуманитарных организаций ранее просили американские власти выдать официальное разрешение на ведение деятельности в Афганистане. Они опасались того, что могут быть привлечены к ответственности за нарушение санкций, введенных США против талибов после терактов 11 сентября 2001 года. Признав движение террористической группировкой, Вашингтон запретил базирующимся в Соединенных Штатах организациям оказывать ему какую-либо материальную помощь.

Как отмечает газета, представители Минфина США под давлением со стороны гуманитарных организаций подчеркнули, что им не грозит преследование за оказание помощи Афганистану, оказавшемуся под властью талибов. При этом издание подчеркивает, что одобрение было получено на этой неделе исключительно "в частных беседах" и до сих пор никак не задокументировано.