Представитель талибов подтвердил ранение 52 человек в Кабуле после теракта

ТЕГЕРАН, 26 августа. /ТАСС/. Представитель радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Забихулла Муджахид подтвердил, что в результате взрыва у здания аэропорта Кабула пострадали 52 человека. Об этом сообщил в четверг телеканал TOLOnews .

Что известно о теракте в районе аэропорта Кабула

Он также подтвердил наличие жертв, но не привел точные цифры.

Ранее вещающий из Бейрута телеканал Al Mayadeen со ссылкой на заявление Муджахида сообщил, что талибы осудили произошедшее. Движение указало, что "взрыв был совершен террористом-смертником, в результате него пострадали несколько бойцов "Талибана", охранявших воздушную гавань".

По информации СМИ, в аэропорту Кабула в четверг произошел взрыв, за которым последовала перестрелка. В результате погибли не менее 13 человек. Согласно сообщениям, смертник подорвал взрывное устройство у северного входа. Среди погибших могут быть иностранные военные.

Сообщается и о втором взрыве, который, по данным телеканала Sky News, ссылающегося на источник в Минобороны Британии, мог быть осуществлен при помощи заминированного автомобиля.