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Генсек ООН осудил взрывы около аэропорта Кабула

Генсек ООН осуждает взрывы около аэропорта Кабула, обеспокоен происходящим - представитель.

Теракт возле аэропорта в Кабуле
NYT: не менее 40 человек погибли в результате взрывов у аэропорта Кабула
Около 120 получили ранения
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