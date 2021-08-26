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Теракт возле аэропорта в Кабуле

Джонсон отказался публично говорить о том, кто стоит за взрывами в Кабуле

При этом премьер-министр Великобритании отметил, что Лондон получает данные от разведывательных сообществ относительно произошедшего

ЛОНДОН, 26 августа. /ТАСС/. Великобритания не намерена публично говорить о том, кто может стоять за взрывами в Кабуле. Об этом в четверг заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон по завершении заседания чрезвычайного правительственного комитета, созванного для обсуждения ситуации в Афганистане.

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По его словам, Лондон получает "данные от разведывательных сообществ" относительно произошедшего в Кабуле, но не считает нужным озвучивать их в настоящий момент.

Ранее британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в военных кругах сообщила, что руководство британских силовых ведомств полагает, что за взрывами в Кабуле с высокой вероятностью стоят боевики группировки "Вилаят Хорасан" - афганского отделения террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Теги
АфганистанВеликобританияДжонсон, БорисТеракт возле аэропорта в Кабуле
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