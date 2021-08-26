Глава МИД Италии не исключил операций по эвакуации афганцев после 31 августа

РИМ, 26 августа. /ТАСС/. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что план помощи афганцам включает инициативы по продолжению их эвакуации и после 31 августа. С таким заявлением, как в четверг сообщило агентство ANSA , министр выступил во время заседания Совмина.

"За последние несколько дней мы получили многочисленные уведомления о готовности помочь афганскому народу от властей муниципалитетов и регионов", - сообщил Ди Майо. "Мы готовы работать по пяти направлениям", - сказал он, уточнив, что одно из них подразумевает "инициативы в пользу дальнейшей эвакуации беженцев и перемещенных лиц после 31 августа".

Ранее председатель итальянского Совета министров Марио Драги заявил, что основная цель страны в Афганистане заключается в том, чтобы безопасно завершить операцию по эвакуации к концу августа.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в России) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Многие страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

В четверг, по информации СМИ, в аэропорту Кабула произошли два взрыва, за которыми последовала перестрелка. В результате погибли не менее 15 человек, не меньше 70 получили ранения. Согласно сообщениям, смертники подорвали взрывные устройство у ворот аэропорта. Среди погибших могут быть иностранные военные. Ди Майо сообщил, что итальянских граждан среди погибших или пострадавших в результате взрывов нет.