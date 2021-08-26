СМИ: США дали талибам список американцев и афганцев, которых хотели вывезти из страны

ТАСС, 26 августа. Соединенные Штаты предоставили радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ) список американцев, сотрудничавших с США афганцев и обладателей грин-карт, которых американские власти хотели вывезти из страны. Об этом в четверг со ссылкой на несколько источников сообщила газета Politico .

По ее данным, Вашингтон пошел на такой шаг, чтобы обеспечить этим людям доступ к аэропорту Кабула, однако это решение вызвало недовольство среди американских законодателей и военных. "Откровенно говоря, они поместили всех этих афганцев в список смертников", - заявил изданию представитель вооруженных сил США.

Центральное командование американских ВС отказалось прокомментировать газете данную информацию.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После этого запрещенное в РФ движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной и 15 августа без боя вошло в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Западные государства эвакуируют из республики своих граждан и сотрудников посольств.