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Теракт возле аэропорта в Кабуле

В Пентагоне подтвердили проведение контролируемых взрывов в Кабуле

По словам официального представителя Центрального командования ВС США майора Джона Ригсби, подрывы были запланированы американскими военными заранее

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Американские военнослужащие устроили несколько контролируемых взрывов на территории аэропорта Кабула. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN со ссылкой на официального представителя Центрального командования ВС США майора Джона Ригсби.

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По его сведениям, подрывы были запланированы американскими военными заранее.

Ранее сообщалось, что на территории воздушной гавани прогремело порядка семи взрывов. Как заявил представитель захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Забихулла Муджахид, эти подрывы были устроены ВС США с целью уничтожения собственного оборудования. Гражданским лицам ничто не угрожало.

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СШАТеракт возле аэропорта в Кабуле
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