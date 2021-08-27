В Пентагоне подтвердили проведение контролируемых взрывов в Кабуле

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Американские военнослужащие устроили несколько контролируемых взрывов на территории аэропорта Кабула. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN со ссылкой на официального представителя Центрального командования ВС США майора Джона Ригсби.

Что известно о теракте в районе аэропорта Кабула

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По его сведениям, подрывы были запланированы американскими военными заранее.

Ранее сообщалось, что на территории воздушной гавани прогремело порядка семи взрывов. Как заявил представитель захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Забихулла Муджахид, эти подрывы были устроены ВС США с целью уничтожения собственного оборудования. Гражданским лицам ничто не угрожало.