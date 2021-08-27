В ООН выразили надежду на привлечение к ответственности виновных в теракте в Кабуле

ЖЕНЕВА, 27 августа. /ТАСС/. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) надеется, что виновные в теракте в Кабуле, совершенном 26 августа, будут найдены и привлечены к ответственности. Об этом заявил на брифинге в Женеве в пятницу официальный представитель этого управления Руперт Колвилл.

"Это была ясно рассчитанная [атака], направленная на то, чтобы убить и нанести увечья как можно большему числу гражданских лиц", - отметил он. "Мы надеемся, что ответственные [за теракт] будут как можно быстрее пойманы и преданы правосудию", - сказал Колвилл.

26 августа возле здания аэропорта Кабула, через который западные страны эвакуируют иностранных граждан, произошли два взрыва, устроенные смертниками из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). По последним данным, в результате теракта погибли 103 человека, в том числе 13 американских военнослужащих. Американский президент Джо Байден заявил, что США найдут виновных и уже готовят планы ударов по ИГ. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) осудило произошедшее и также пообещало привлечь виновных к ответственности.