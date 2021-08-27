{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Теракт возле аэропорта в Кабуле

В ООН выразили надежду на привлечение к ответственности виновных в теракте в Кабуле

В организации указали, что атака была направлена на то, чтобы убить и нанести увечья как можно большему числу гражданских лиц

ЖЕНЕВА, 27 августа. /ТАСС/. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) надеется, что виновные в теракте в Кабуле, совершенном 26 августа, будут найдены и привлечены к ответственности. Об этом заявил на брифинге в Женеве в пятницу официальный представитель этого управления Руперт Колвилл.

На эту тему
Что известно о теракте в районе аэропорта Кабула
Что известно о теракте в районе аэропорта Кабула

"Это была ясно рассчитанная [атака], направленная на то, чтобы убить и нанести увечья как можно большему числу гражданских лиц", - отметил он. "Мы надеемся, что ответственные [за теракт] будут как можно быстрее пойманы и преданы правосудию", - сказал Колвилл.

26 августа возле здания аэропорта Кабула, через который западные страны эвакуируют иностранных граждан, произошли два взрыва, устроенные смертниками из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). По последним данным, в результате теракта погибли 103 человека, в том числе 13 американских военнослужащих. Американский президент Джо Байден заявил, что США найдут виновных и уже готовят планы ударов по ИГ. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) осудило произошедшее и также пообещало привлечь виновных к ответственности.

Теги
АфганистанТеракт возле аэропорта в Кабуле
Теракт возле аэропорта в Кабуле
Что известно о теракте в районе аэропорта Кабула
Что известно о теракте в районе аэропорта Кабула
Читать полностью