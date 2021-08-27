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Смена власти в Афганистане

Талибы заявили, что афганцы смогут выезжать из страны после открытия аэропорта Кабула

Также представитель движения Мохаммад Сохаил Шахин обсудил с французским спецпосланником Франсуа Ришье установление мира на территории всего Афганистана

КАИР, 27 августа. /ТАСС/. Граждане Афганистана, имеющие на руках соответствующие документы, смогут свободно выезжать из страны после открытия гражданской части аэропорта Кабула. Об этом сообщил в пятницу представитель катарского политического офиса радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Мохаммад Сохаил Шахин.

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"Вчера в [столице Катара] Дохе делегация "Исламского эмирата Афганистан" (самоназвание талибов - прим. ТАСС) во главе с [представителем политического офиса движения] Шером Мохаммадом Аббасом Станикзаем встретилась со спецпредставителем правительства Франции по Афганистану Франсуа Ришье. <...> В ходе встречи "Талибан" подчеркнул, что каждый афганец, имеющий соответствующие юридические основания, сможет выезжать за границу. <...> Всем афганцам будут предоставлены надлежащие условия для их поездки после открытия гражданской части аэропорта [Кабула]", - написал Шахин на своей странице в Twitter.

Помимо этого, на встрече обсуждались установление мира на территории всего Афганистана, возвращение детей в школы, а также ситуация с аэропортом Кабула, через который ряд стран эвакуирует своих граждан, включая сотрудников посольств.

Теги
АфганистанСмена власти в Афганистане
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