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Теракт возле аэропорта в Кабуле
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Reuters: Байден предоставил ВС США свободу действий для операций против целей ИГ

Агентство также сообщает, что помощники американского лидера уведомили его о том, что в Кабуле возможен еще один теракт

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден "наделил всеми [необходимыми] полномочиями" командование американских вооруженных сил для проведения операций против целей группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на источники.

Они также рассказали, что помощники американского лидера уведомили его о том, что еще один теракт возможен в Кабуле. Байдена также проинформировали, что период до 31 августа будет наиболее опасным.

Теги
АфганистанСШАБайден, ДжоТеракт возле аэропорта в Кабуле
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