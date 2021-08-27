Reuters: Байден предоставил ВС США свободу действий для операций против целей ИГ

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден "наделил всеми [необходимыми] полномочиями" командование американских вооруженных сил для проведения операций против целей группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на источники.

Они также рассказали, что помощники американского лидера уведомили его о том, что еще один теракт возможен в Кабуле. Байдена также проинформировали, что период до 31 августа будет наиболее опасным.