В Пентагоне заявили, что контроль над аэропортом Кабула сохраняют американские военные

"Талибы не контролируют никакую часть международного аэропорта имени Хамида Карзая, я видел эти сообщения, это ложь", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. "Он (аэропорт) все еще находится под контролем военных США", - подчеркнул Кирби.

Между тем ранее представитель захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Билал Карим написал на своей странице в Twitter, что под контроль радикалов перешла значительная часть столичной воздушной гавани. "Сегодня три важных пункта в военной части аэропорта Кабула были эвакуированы американцами и уже находятся под контролем бойцов "Исламского эмирата Афганистан" (самоназвание талибов). За американцами остается самая незначительная часть [аэропорта]. Мы надеемся на скорейшее полное освобождение родной страны", - указал Карим.

26 августа возле здания аэропорта Кабула, через который западные страны эвакуируют иностранных граждан, произошел теракт, устроенный смертниками из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). По последним данным, в результате теракта погибли больше 200 человек, в основном афганцы. Американский президент Джо Байден заявил, что США найдут виновных и уже готовят планы ударов по ИГ. "Талибан" осудил произошедшее и также пообещал привлечь виновных к ответственности.