СМИ: сотни людей в Кабуле протестуют против закрытия банков Афганистана

КАИР, 28 августа. /ТАСС/. Несколько сотен человек вышли в субботу на улицы Кабула, чтобы выразить протест из-за закрытия банков, включая Центральный банк Афганистана (DAB), а также пунктов обмена валюты по всей стране. Об этом сообщило местное агентство Khaama Press .

Несмотря на то, что захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) объявило о возобновлении работы всех банков страны начиная с 25 августа, многие сотрудники финансовых учреждений не осмеливаются вернуться к своим обязанностям из соображений безопасности.

Большинство протестующих требует, чтобы им выдали хотя бы какую-то часть их денежных средств, хранящихся в банках. В свою очередь владельцы финансовых учреждений объясняют, что не смогут возобновить работу в прежнем режиме до тех пор, пока не откроется Центробанк страны. О той же проблеме говорят представители пунктов обмена валюты и даже так называемые валютные менялы.

Почти все финансовые учреждения Афганистана остаются закрытыми в течение около двух недель. В результате этого миллионы жителей страны оказались лишены доступа к своим банковским счетам, а работодатели перестали выплачивать зарплату своим сотрудникам.

23 августа талибы объявили о назначении Хаджи Мохаммада Идриса новым исполняющим обязанности главы DAB. Незадолго до этого Аджмал Ахмади, исполнявший обязанности главы Центробанка в правительстве бежавшего из Афганистана президента Ашрафа Гани, информировал, что радикалы имеют доступ не более чем к 0,1% госрезервов, поскольку их значительная часть была заморожена Соединенными Штатами. По его мнению, в нынешней ситуации "Талибан" должен взять контроль над потоками капитала, а также ограничить доступ к долларовым активам в стране, чтобы избежать роста инфляции и обнищания населения.

Талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести силы из страны. 15 августа Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Не согласные с властью радикалов силы организовали в провинции Панджшер сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд, сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001). Поддержать его призвал вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.