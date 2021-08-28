СМИ: талибы взяли под контроль отдельные зоны аэропорта в Кабуле

ТЕГЕРАН, 28 августа. /ТАСС/. Движение "Талибан" (запрещено в РФ) взяло под свой контроль отдельные зоны в аэропорту имени Хамида Карзая в афганской столице, городе Кабуле. Об этом сообщает в субботу агентство Pajhwok со ссылкой на заявление представителей движения.

По его сведениям, иностранные силы покинули ряд зон в аэропорту, которые перешли под контроль талибов.

26 августа возле здания аэропорта Кабула, через который западные страны эвакуируют иностранных граждан, произошли два взрыва, устроенные смертниками. По последним данным, в результате теракта погибло около 200 человек, в том числе 13 американских военнослужащих.