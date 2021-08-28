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Смена власти в Афганистане

СМИ: талибы взяли под контроль отдельные зоны аэропорта в Кабуле

Иностранные силы покинули зоны, которыми завладели представители движения, отмечает агентство Pajhwok

ТЕГЕРАН, 28 августа. /ТАСС/. Движение "Талибан" (запрещено в РФ) взяло под свой контроль отдельные зоны в аэропорту имени Хамида Карзая в афганской столице, городе Кабуле. Об этом сообщает в субботу агентство Pajhwok со ссылкой на заявление представителей движения.

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По его сведениям, иностранные силы покинули ряд зон в аэропорту, которые перешли под контроль талибов.

26 августа возле здания аэропорта Кабула, через который западные страны эвакуируют иностранных граждан, произошли два взрыва, устроенные смертниками. По последним данным, в результате теракта погибло около 200 человек, в том числе 13 американских военнослужащих.

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