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Смена власти в Афганистане

СМИ: лидер политкрыла талибов снова отправился на переговоры в Кандагар

На консультации также отправился Амир Хан Мутаки, занимавший в находившейся у власти в стране в 1996-2001 годах администрации талибов должность министра просвещения, отмечает телеканал Al Jazeera

КАИР, 28 августа. /ТАСС/. Лидер политического крыла радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) мулла Абдул Гани Барадар вновь отправился в провинцию Кандагар на юге Афганистана для продолжения переговоров с ведущими афганскими политиками о составе нового правительства страны. Об этом сообщил в субботу телеканал Al Jazeera.

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Как уточняется, из Кабула вместе с Барадаром на консультации отправился и Амир Хан Мутаки, занимавший в находившейся у власти в стране в 1996-2001 годах администрации талибов должность министра просвещения.

По информации источников Al Jazeera, в ходе предстоящих переговоров может быть определена структура нового руководства страны, которая будет включать лидеров всех этнических и племенных групп Афганистана.

Между тем представитель "Талибана" Забихулла Муджахид сообщил в субботу агентству Reuters, что полный состав правительства может быть объявлен уже в течение недели.

17 августа делегация талибов во главе с Барадаром прибыла из столицы Катара Дохи в Кандагар (второй по численности населения город Афганистана и административный центр одноименной провинции), где провела обсуждение с рядом афганских политиков будущего государственного устройства страны.

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