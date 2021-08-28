Источник: боевики "Талибана" не пересекали границ не подчинившейся им провинции Панджшер

КАИР, 28 августа. /ТАСС/. Боевики захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) не пересекали границ северной провинции Панджшер, которая не подчинилась радикалам. Об этом в субботу сообщил ТАСС по телефону источник в регионе.

"Талибам не удалось и никогда не удастся продвинуться хотя бы на сантиметр в Панджшере. Бойцы [отрядов национального сопротивления] готовы сражаться и дать бой "Талибану". Более того, никаких боевых действий в нашем регионе в последнее время не было", - подчеркнул собеседник агентства.

Ранее представитель комиссии по культуре "Талибана" Анамулла Самангани заявил о том, что отряды радикалов якобы без боя сразу с нескольких направлений продвинулись в Панджшере.

Между тем, по словам источника, боестолкновения между талибами и бойцами национального сопротивления продолжаются в районе Андараб соседней с Панджшером провинции Баглан. "Талибы не прекращают насилие в отношении местного населения, блокируют поставки продовольствия и медикаментов", - добавил он.

В среду Абдул Хафиз Мансур, представляющий на переговорах с радикалами провинцию Панджшер, информировал о проведении в городе Чарикар (административный центр провинции Парван) первых прямых переговоров между представителями сил сопротивления и делегацией "Талибана". По его словам, стороны условились "продолжать диалог о мире, чтобы избежать военного столкновения".

Представитель сил сопротивления Панджшера Фахим Дашти сообщил в четверг ТАСС, что вопрос о достижении договоренности с радикалами о прекращении военных действий на севере Афганистана пока только обсуждается. Ранее он отмечал, что не подчинившийся "Талибану" регион не согласен на то, чтобы в правительстве были "символические представители разных этнических групп", и хочет добиться формирования по-настоящему инклюзивных органов власти. В ближайшие дни ожидается очередной раунд переговоров в Чарикаре.