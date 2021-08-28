Представитель "Талибана" обвинил агентство Reuters в неточной передаче его слов

КАИР, 28 августа. /ТАСС/. Представитель захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Забихулла Муджахид заявил, что агентство Reuters исказило его слова в своих сообщениях.

"Новостное агентство Reuters взяло у меня интервью и исказило мои слова. Просим СМИ и журналистов не обращать на это внимания", - написал представитель талибов в субботу на своей странице в Twitter, не уточнив при этом, какие именно из его слов были искажены.