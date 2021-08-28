Спецпредставитель США приветствовал заявление талибов о свободном выезде афганцев

ТАСС, 28 августа. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад в субботу поприветствовал заявление радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) о том, что афганцы, имеющие на руках соответствующие документы, смогут свободно выезжать из страны после открытия гражданской части аэропорта Кабула.

"Заявление позитивное. Мы, наши союзники и международное сообщество заставим их [талибов] выполнять эти обязательства", - написал Халилзад на своей странице в Twitter.

В пятницу представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Сохаил Шахин после встречи со спецпредставителем правительства Франции по Афганистану Франсуа Ришье сообщил, что всем афганцам, имеющим необходимые документы, будет разрешено покидать страну.

"Талибан" развернул масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести силы из страны. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул.

Не согласные с властью радикалов силы организовали в провинции Панджшер сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд, сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001). Поддержать его призвал вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.