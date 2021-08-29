Британский МИД пригрозил санкциями, если талибы не дадут покинуть Афганистан всем желающим

ЛОНДОН, 29 августа. /ТАСС/. Великобритания введет санкции против радикального движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация), если боевики не позволят после 31 августа покинуть страну всем афганцам, не желающим жить под их властью. Об этом говорится в статье министра иностранных дел Соединенного Королевства Доминика Рааба, опубликованной в воскресенье в газете The Sunday Telegraph .

По его словам, Лондон готов применить финансовые санкции в том случае, если талибы не обеспечат "безопасное передвижение" для тех, кто хочет уехать из Афганистана после 31 августа, когда западные страны завершат операцию по эвакуации из Кабула своих граждан и помогавших им местных жителей.

Рааб также заявил, что Великобритания будет "использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства" и готова в данном вопросе сотрудничать с Россией и Китаем. При этом, как отметил глава британского МИД, Соединенное Королевство оставляет за собой право применить ограничительные меры против талибов как в одностороннем порядке, так и в рамках механизмов ООН.