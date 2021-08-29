Макрон призвал США активнее сотрудничать по урегулированию проблемы с беженцами

ПАРИЖ, 29 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны приложить больше усилий для борьбы с потенциальным миграционным кризисом после захвата радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) власти в Афганистане. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон воскресной газете Le Journal du Dimanche .

"Нужно сделать решение этого вопроса многосторонним, и США должны сыграть свою роль. Даже если они не будут первыми, кто испытает на себе миграционное давление, причина его кроется в решении, к которому [США] имеют отношение", - констатировал он.

Макрон считает, что необходимо обсудить с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) ситуацию с беженцами в соседних с Афганистаном странах. По его словам, следует серьезно увеличить финансирование на их содержание и обеспечение им хороших условий, чтобы избежать нового притока нелегалов в Европу.

Французский лидер также призвал не сравнивать данные о количестве эвакуированных, намекнув на не совсем честный подход Вашингтона. "Когда американцы говорят, что они вывезли тысячи человек, речь не идет о том, что они примут этих афганцев сразу на своей территории. Мы видели, как они прибывают в Европу", - отметил Макрон.

Он рассказал, что первые американские рейсы с афганцами уже приземлились в Албании и Уганде, еще несколько ожидаются в Косове и Северной Македонии. При этом их временное пребывание в этих странах может продлиться год, уточняет со своей стороны газета со ссылкой на "местные источники". "Будем честны, не все эти афганцы обязательно окажутся в США, некоторые попытаются попасть в ЕС. Здесь необходимо открыто говорить с нашими американскими друзьями, чтобы организовать максимально гуманный прием этих беженцев и избежать политической напряженности между государствами", - указал Макрон.

Завершение эвакуации

В ночь на субботу МИД и Министерство вооруженных сил Франции объявили о завершении операции по эвакуации своих граждан и сотрудничавших с представителями страны афганцев. Французские дипломаты и военные были вывезены на авиабазу в Абу-Даби. Как уточнил Макрон, с середины августа были вывезены 2 834 человека, из них 142 француза и 117 европейцев, остальные - граждане Афганистана. Всего было осуществлено 15 рейсов.

В субботу на брифинге в Пентагоне генерал Хэнк Тейлор заявил, что США к настоящему времени эвакуировали из Афганистана более 117 тыс. человек, из них 5,4 тыс. - американцы. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в свою очередь сообщил о начале сокращения военного присутствия США в аэропорту Кабула. Завершение операции по эвакуации намечено на 31 августа.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как президент США Джо Байден в апреле объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После этого боевики движения "Талибан" нарастили темпы наступления и 15 августа без боя в течение нескольких часов установили полный контроль над Кабулом. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Многие государства эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств. Талибы, взявшие контроль над страной, предписали всем иностранным силам до 31 августа покинуть Афганистан, иначе их присутствие будет считаться продолжением оккупации.