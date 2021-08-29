СМИ: лидер талибов присутствует в Кандагаре на переговорах о новом афганском правительстве

КАИР, 29 августа. /ТАСС/. Лидер захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) мулла Хибатулла Ахундзада присутствует на переговорах о новом афганском правительстве, которые проходят в южной провинции Кандагар. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники в движении.

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По данным телеканала, в Кандагаре ведутся консультации с ведущими афганскими политиками, а также лидерами племен и различных этнических групп о структуре нового правительства в Афганистане. В переговорах участвуют и заместители Ахундзады, включая лидера политического крыла талибов муллу Абдул Гани Барадара.

Как информировало ранее местное агентство The Khaama Press со ссылкой на представителя радикалов Забихуллу Муджахида, процесс формирования нового правительства может быть завершен в течение двух недель.

"Талибан" развернул масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести военные силы из страны. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул.

Не согласные с властью радикалов силы организовали в провинции Панджшер сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд, сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001). Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.