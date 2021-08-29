США не планируют сохранять посольство в Афганистане после 31 августа

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты не планируют сохранять свое посольство в Кабуле после завершения операции по выводу войск из Афганистана, намеченного на 31 августа. Об этом заявил в субботу в эфире телеканала CBS помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Нашим действующим планом не предусмотрено сохранение с 1 сентября посольства в Афганистане, но мы [оставим] по крайней мере постоянное представительство", - сказал Салливан. "У нас будут возможности и механизмы для сохранения на месте дипломатов <…>", - отметил помощник Байдена, подчеркнув, что это необходимо, в частности, для обработки заявлений просителей специальных иммиграционных виз.