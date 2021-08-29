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Смена власти в Афганистане
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Глава МИД КНР призвал США помочь Афганистану остановить насилие

Ван И предостерег своего коллегу Энтони Блинкена от применения двойных стандартов в отношении террористов

ПЕКИН, 29 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны помочь новым властям Афганистана остановить насилие и произвол со стороны орудующих в стране террористических организаций. Об этом в воскресенье в телефонном разговоре с американским госсекретарем Энтони Блинкеном заявил член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И.

"США при условии уважения суверенитета и независимости Афганистана должны предпринять реальные действия, помочь афганской стороне остановить произвол и насилие со стороны террористов и, не применяя двойных стандартов и избирательного подхода, нанести удар по террористическим силам", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.

Реванш для террористов

Вывод войск США и НАТО из Афганистана обеспечил террористам благоприятную возможность взять реванш, заявил Ван И.

"Поспешный вывод войск США и НАТО из Афганистана предоставил удобную возможность для различных затаившихся в Афганистане террористических организаций взять реванш", - отметил он.

США и мировое сообщество должны срочно предоставить Афганистану экономическую и гуманитарную помощь.

Теги
АфганистанСШАКитайБлинкен, ЭнтониСмена власти в Афганистане
Пандемия COVID-19
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