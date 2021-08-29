Минск сомневается, что ICAO назовет виновных в инциденте с самолетом Ryanair

МИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Международная организация гражданской авиации (ICAO) по итогам расследования инцидента с рейсом ирландской авиакомпании Ryanair вряд ли назовет виновных в случившемся, а ограничится рекомендациями по усовершенствованию международных стандартов в сфере авиабезопасности. Об этом заявил в воскресенье директор департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артем Сикорский в эфире телеканала СТВ .

"Не думаю, что они скажут, правы эти или те. Мы хотим, чтобы была дана оценка действий всем лицам, которые принимали участие: если вы видите с нашей стороны нарушение аварийного плана, стандартов, скажите, что мы нарушили. В настоящее время об этом даже разговора нет. Поэтому я думаю, что на выходе будет рекомендация, надо что-то регулировать или не надо", - отметил представитель Минтранса.

В этой связи, продолжил Сикорский, ICAO "примет решение только о том, необходимо ли усовершенствовать какие-то международные стандарты, и это будет отражено в отчете". Глава департамента считает, что в ситуации с самолетом Ryanair "это была фактически провокация с той стороны [со стороны Европы]".

23 августа группа ICAO прибыла в Белоруссию для расследования инцидента с рейсом Ryanair в воздушном пространстве республики, который имел место 23 мая. По итогам визита комиссия внесет изменения в предварительный отчет, который планируется подготовить в сентябре, а итоговый отчет представят к ноябрю.