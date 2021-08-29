Источник: "Талибан" стремится осложнить гуманитарную обстановку в Панджшере

КАИР, 29 августа. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено РФ) стремится осложнить гуманитарную обстановку в северной афганской провинции Панджшер, которая не подчинилась талибам. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС источник в регионе.

"Гуманитарная ситуация в Панджшере пока остается стабильной, но талибы стремятся ее существенно ухудшить. Они блокируют доступ к государственной системе подачи электроэнергии, хотя пока что здесь хватает электричества, вырабатываемого благодаря местным рекам", - указал собеседник агентства.

Помимо этого, по словам источника, "Талибан" отключил регион от общенациональной системы телекоммуникаций и частично заблокировал мобильный интернет. "Кроме того, иногда талибы перекрывают дороги, ведущие в провинцию. Существует опасность, что они начнут блокировать поставки продовольствия и топлива, как делали это в [соседней с Панджшером] провинции Баглан", - добавил он.

В среду Абдул Хафиз Мансур, представляющий на переговорах с радикалами Панджшер, информировал о проведении в городе Чарикар (административный центр провинции Парван) первых прямых переговоров между представителями сил сопротивления и делегацией "Талибана". По его словам, стороны условились "продолжать диалог о мире, чтобы избежать военного столкновения".

Представитель сил сопротивления Панджшера Фахим Дашти сообщил в четверг ТАСС, что вопрос о достижении договоренности с радикалами о прекращении военных действий на севере Афганистана пока только обсуждается. Ранее он отмечал, что не подчинившийся "Талибану" регион не согласен на то, чтобы в правительстве были "символические представители разных этнических групп", и хочет добиться формирования по-настоящему инклюзивных органов власти.

Ситуация в стране

"Талибан" развернул масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести военные силы из страны. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул.

Не согласные с властью радикалов силы организовали в Панджшере сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд, сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда. Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.