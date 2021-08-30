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Смена власти в Афганистане

СМИ: в Кабуле у банков образовались очереди желающих снять наличные

Людей пугают быстрый рост цен на ключевые продовольственные товары и возможные новые ограничения на снятие наличных, сообщает телеканал Ariana News

ТЕГЕРАН, 30 августа. /ТАСС/. Афганцы, пытающиеся снять денежные средства со своих счетов, выстроились в длинные очереди у банков в Кабуле. Об этом сообщил в понедельник афганский телеканал Ariana News.

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По его данным, жители афганской столицы опасаются введения новых ограничений на снятие наличных. Людей также пугает быстрый рост цен на ключевые продовольственные товары, включая муку, масло и рис.

В воскресенье агентство Khaama Press информировало, что Центральный банк Афганистана предписал всем банкам страны ввести лимит на снятие средств с личных счетов клиентов в размере чуть более $200 в неделю. Указывалось, что решение носит временный характер и принято из-за финансовых трудностей в стране. В субботу несколько сотен людей вышли на улицы Кабула, чтобы выразить протест из-за закрытия банков и пунктов обмена валюты по всей стране. Большинство протестующих требовали, чтобы им выдали хотя бы какую-то часть их денежных средств, хранящихся на счетах.

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