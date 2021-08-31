В КНР заявили, что нельзя позволить террористам воспользоваться хаосом в Афганистане

ПЕКИН, 31 августа. /ТАСС/. Заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан предложил международному сообществу предпринять решительные действия для борьбы с терроризмом в Афганистане в связи с поспешным выводом оттуда американских войск. Об этом сообщил во вторник телеканал CCTV .

"Необходимо принять решительные меры и не допустить, чтобы террористические организации воспользовались хаосом в Афганистане", - подчеркнул китайский дипломат. Он напомнил, что в сложившейся ситуации все страны должны выполнять свои обязательства в соответствии с международным правом и резолюциями Совета Безопасности ООН.

"Нам следует взаимодействовать друг с другом для борьбы с терроризмом в любых его проявлениях", - добавил Гэн Шуан. По его словам, уход США из Афганистана - "еще не конец обязательств". "Это начало переосмысления и внесения изменений [в политику]", - уточнил постпред.

Он отметил, что отдельные государства должны извлечь для себя урок и начать выстраивать отношения с Кабулом на принципах взаимного уважения. Гэн Шуан также предостерег от санкций против Афганистана, поскольку, по его убеждению, это лишь ухудшит ситуацию.