{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Смена власти в Афганистане

CNN: в Панджшере возобновились бои

Силы сопротивления сообщили о сотнях убитых и раненых среди талибов

ТАСС, 31 августа. Столкновения между боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) и силами сопротивления возобновились в афганской провинции Панджшер. Согласно заявлению командующего силами сопротивления, "сотни" радикалов были ранены и убиты. Об этом во вторник сообщил телеканал CNN.

На эту тему
Смена власти в Афганистане. Хроника событий
Смена власти в Афганистане.

"В районе перевала Хавак, который ведет в Панджшер, продолжаются ожесточенные бои. <...> "Талибан" потерял сотни человек убитыми и ранеными", - сообщил командующий.

Представитель фронта сопротивления Али Майсам Назари отметил, что талибы нарушили "джентльменское соглашение" и попытались атаковать Панджшер в понедельник. Сопротивлению удалось отразить нападение, талибы отступили в город Чарикар, административный центр провинции Парван.

Теги
АфганистанСмена власти в Афганистане
Смена власти в Афганистане
СМИ: десятки афганских детей были эвакуированы из страны без родителей
Дети находятся в различных странах
Читать полностью