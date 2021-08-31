CNN: в Панджшере возобновились бои

ТАСС, 31 августа. Столкновения между боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) и силами сопротивления возобновились в афганской провинции Панджшер. Согласно заявлению командующего силами сопротивления, "сотни" радикалов были ранены и убиты. Об этом во вторник сообщил телеканал CNN.
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"В районе перевала Хавак, который ведет в Панджшер, продолжаются ожесточенные бои. <...> "Талибан" потерял сотни человек убитыми и ранеными", - сообщил командующий.
Представитель фронта сопротивления Али Майсам Назари отметил, что талибы нарушили "джентльменское соглашение" и попытались атаковать Панджшер в понедельник. Сопротивлению удалось отразить нападение, талибы отступили в город Чарикар, административный центр провинции Парван.