CNN: в Панджшере возобновились бои

ТАСС, 31 августа. Столкновения между боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) и силами сопротивления возобновились в афганской провинции Панджшер. Согласно заявлению командующего силами сопротивления, "сотни" радикалов были ранены и убиты. Об этом во вторник сообщил телеканал CNN.