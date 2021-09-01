В Панджшере заявили об отступлении талибов, понесших "огромные потери" в боях за провинцию

КАИР, 1 сентября. /ТАСС/. Силы национального сопротивления в провинции Панджшер опровергают утверждения радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) о захвате шести аванпостов в регионе. Как сообщил по телефону в среду близкий к ополченцам источник ТАСС в провинции, талибы отступают после того, как понесли "огромные потери".

"Талибы действительно со вчерашнего вечера пытаются прорваться в Панджшер, но им ничего не удается. Ни один аванпост они не захватывали. Они несут огромные потери и вынуждены отступать", - подчеркнул собеседник агентства. По его словам, были уничтожены более 300 боевиков, десятки были ранены и взяты в плен.

Между тем представитель сил сопротивления Фахим Дашти сообщил журналистам, что за последние 40 часов талибы предприняли несколько атак в Панджшере, но были разгромлены. "40 талибов погибли, еще 35 получили ранения", - заявил он. По его словам, радикалы совершают нападения из соседней с Панджшером провинции Баглан.

Ранее представители "Талибана" выступили с утверждением, что им удалось захватить шесть важных аванпостов Панджшера и значительно продвинуться на территорию региона.

В среду глава Комиссии по руководству "Талибана" Амир Хан Моттаки, который был также назначен радикалами на должность губернатора Панджшера, заявил, что переговоры между талибами и сопротивлением провалились.