Посол Украины потребовал от США и ФРГ гарантий вступления в НАТО при запуске Nord Stream 2

БЕРЛИН, 1 сентября. /ТАСС/. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник потребовал от США и Германии гарантий безопасности в случае запуска проекта "Северный поток - 2" (Nord Stream 2). Об этом он заявил в опубликованном в среду интервью газете Die Welt .

"Украина нуждается не в заверениях, но в конкретных, обязательных к исполнению гарантиях безопасности со стороны США и Германии, лучше всего в рамках скорейшего членства в НАТО", - утверждал дипломат. "Именно сейчас, после выхода Запада из Афганистана, необходимо новое мужество в Вашингтоне, Берлине и Брюсселе для скорейшего принятия Украины в оборонный альянс", - заявил Мельник, который ранее уже неоднократно выступал с подобными призывами.

США и Германия 21 июля достигли соглашения по "Северному потоку - 2". В частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят реализацию проекта, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа через территорию Украины. Американские власти вместе с тем оставили за собой право принимать меры в случае использования Россией энергетики в качестве геополитического оружия в Европе и агрессии в отношении Украины, заявили в Госдепартаменте.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и Москва никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.

Проект "Северный поток - 2" предполагает сооружение двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Пропускная способность каждой - 27,5 млрд кубометров в год. Новый трубопровод удвоит мощность первого "Северного потока".

Стремление Украины в НАТО

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что Украина и Грузия со временем станут членами НАТО, однако отказался предоставлять обеим странам План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление Украины в альянс формулировкой о необратимости евроатлантического курса.

Обеспечение к 2020 году полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран НАТО было закреплено в принятой в 2015 году новой военной доктрине страны. Ранее Украина получила статус партнера альянса с расширенными возможностями.