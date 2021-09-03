СМИ: разногласия в руководстве "Талибана" задерживают формирование кабмина Афганистана

БЕЙРУТ, 3 сентября. /ТАСС/. Руководство радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) проводит закрытое совещание в южном городе Кандагар, по итогам которого, как ожидается, будет объявлен состав будущего исполнительного органа власти. Об этом сообщила в пятницу газета Al-Akhbar . По ее сведениям, формирование правительства задерживается из-за разногласий между основными фигурами в военном и политическом крыле движения.

Как указывает издание, заседание в Кандагаре проходит под эгидой лидера "Талибана" муллы Хибатуллы Ахундзада. "Ни у кого нет сомнений, что вождь талибов сохранит в своих руках верховную власть в Исламском эмирате и будет курировать управление страной", - отмечает газета.

По ее информации, Ахундзада должен назначить главу кабмина, и наилучшие шансы занять этот пост сохраняет лидер политического крыла движения мулла Абдул Гани Барадар, вернувшийся в страну из Катара.

Кандидат в премьеры

Барадар, 1968 года рождения, происходит из провинции Урузган и принадлежит к клану попалзай племени дуррани, откуда родом президент Афганистана в 2004-2014 годах Хамид Карзай. После прихода талибов к власти в 1996 году он занимал должность помощника тогдашнего лидера "Талибана" муллы Омара по вопросам обороны и стал вторым человеком в движении. В 2003 году Барадар бежал в Пакистан и проживал в Карачи, где являлся военным и финансовым руководителем талибов пока не был арестован властями в 2010 году. Из пакистанской тюрьмы, как утверждает Al-Akhbar, он был освобожден в 2018 году по настоянию США.

В 2019 году Барадар возглавил политический офис "Талибана" в Дохе и вступил в секретные переговоры с американским спецпредставителем по Афганистану Залмаем Халилзадом.

По мнению иранского эксперта Ферзада Рамдани, Барадар является самой авторитетной фигурой среди двух поколений талибов. Однако против выдвижения его кандидатуры выступила группа силовиков во главе с Сираджуддином Хаккани, командиром диверсионного формирования "Сеть Хаккани" и сыном полевого командира Джалалуддина Хаккани. Сторонники Хаккани-младшего утверждают, что "управлять Афганистаном должны те, кто были на полях сражений, а не те, кто отсиживался в шикарных отелях в Дохе".

Между умеренными и радикалами стоит фигура муллы Якуба (сын основателя "Талибан" муллы Омара), занимающего центристские позиции.

Церемония в Кабуле

В четверг представители захватившего власть в Афганистане движения "Талибан" объявили о подготовке к торжественной церемонии, которая планировалась на 3 сентября в президентском дворце Арг в Кабуле. На ней должен был быть объявлен состав исполнительного органа власти, который будет представлять все народности и слои населения. Член комитета по культуре движения "Талибан" Билал Карими сообщил, что в него не войдут чиновники из прежнего правительства, управлявшего страной.

В пятницу в Кабул прибыл специальный посланник МИД Катара по борьбе с терроризмом и посредничеству в урегулировании конфликтов Мутлак ибн Маджид аль-Кахтани. По сведениям телеканала Al Jazeera, он намерен обсудить с представителями движения "Талибан" вопросы, касающиеся политического процесса и мирной передачи власти. В повестке предстоящих встреч организация доставки гуманитарной помощи в аэропорт Кабула и другие афганские аэропорты. По словам аль-Кахтани, катарские технические специалисты прилагают сейчас усилия по скорейшему восстановлению работы воздушной гавани афганской столицы.