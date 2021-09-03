Талибы заявили, что заняли крупнейший район неподконтрольной им провинции Панджшер

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 сентября. /ТАСС/. Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), захватившего власть в Афганистане, заявили, что заняли в пятницу самый большой район провинции Панджшер, где укрепились противники их режима. Об этом сообщил представитель движения Билал Карими на своей странице в Twitter .

"Согласно последним новостям, крупнейший район Панджшер (Париян) полностью перешел в руки моджахедов. Приян - второй район после района Шотул, попавший в руки моджахедов", - написал он.

"В ходе столкновений у противника также были захвачены бронетранспортеры российского производства и другая военная техника. Боевой дух противника низкий, операции идут полным ходом", - сообщает Карими.

После неудачных переговоров между представителями "Талибана" и делегацией Фронта национального сопротивления боевики в начале этой недели предприняли наступление на Панджшер. Как сообщил ТАСС в четверг представитель ополченцев Фахим Дашти, радикалы так и не смогли занять ни один аванпост в регионе. Он также рассказал, что в боях убиты около 350 талибов, не уточнив число погибших в рядах сопротивления. Вместе с тем радикалы заявляют об успешном продвижении в Панджшере и намерениях взять под свой контроль всю провинцию "в ближайшее время".