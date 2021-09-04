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Смена власти в Афганистане

Ополченцы в Панджшере заявили, что уничтожили за день около 600 боевиков "Талибана"

Более 1 тыс. боевиков были взяты в плен или сдались сами, отметил представитель отрядов Фронта национального сопротивления Фахим Дашти

КАИР, 4 сентября. /ТАСС/. Отряды Фронта национального сопротивления в провинции Панджшер, которая не подчинилась захватившему власть в стране радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ), уничтожили в субботу около 600 боевиков талибов. Об этом сообщил на свой странице в Twitter представитель ополченцев Фахим Дашти.

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"Сегодня на разных направлениях Панджшера уничтожены порядка 600 террористов-талибов. Более 1 000 боевиков были взяты в плен или сдались сами", - написал он.

Ранее представитель радикалов Билал Карими проинформировал у себя в Twitter о том, что "Талибан" контролирует уже четыре района в Панджшере, а именно Хиндж, Аннаба, Шотол и Парьян.

В пятницу агентство Reuters со ссылкой на источник в "Талибане" сообщило о том, что, по заявлениям радикалов, им удалось полностью взять под свой контроль мятежную провинцию. Между тем источник ТАСС в регионе указал, что силы национального сопротивления опровергают данную информацию.

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АфганистанСмена власти в Афганистане
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