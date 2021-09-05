WP: бывшего узника Гуантанамо россиянина Мингазова могут репатриировать из ОАЭ в Россию

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Бывший узник тюрьмы на базе ВМС США в Гуантанамо (Куба) гражданин России Равиль Мингазов, которого в 2017 году передали властям Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), может быть репатриирован на родину. Об этом сообщила в субботу газета The Washington Post со ссылкой на членов его семьи и адвокатов.

США держали Мингазова в Гуантанамо без предъявления обвинений почти 15 лет, прежде чем отправить его в ОАЭ. Вместо того чтобы принять участие в программе реабилитации, отмечает издание, россиянин вместе с двумя десятками других бывших узников находился под стражей, что скрывалось от общественности.

Адвокат 53-летнего гражданина РФ Гэри Томпсон полагает, что "российские власти, похоже, готовятся к возвращению Мингазова", в то время как ОАЭ предпринимают усилия по оформлению его репатриации. Газета утверждает, что российское посольство не ответило на просьбу прокомментировать ситуацию.

В последние годы, отмечает The Washington Post, эмиратские власти возвращали на родину бывших узников Гуантанамо, которых им передавали США. По сведениям источников издания в Госдепартаменте, американские должностные лица призвали власти ОАЭ не выдавать Мингазова России. "Соединенные Штаты осведомлены и глубоко обеспокоены сообщениями о потенциальной принудительной репатриации бывшего узника Гуантанамо в Россию из ОАЭ", - сказал дипломат. Пресс-служба американского внешнеполитического ведомства пока не ответила на просьбу ТАСС прокомментировать дело Мингазова.

В свою очередь в посольстве ОАЭ в Вашингтоне рассказали, что государство тесно координирует свои действия с Соединенными Штатами в вопросе о судьбе бывших узников Гуантанамо. "ОАЭ напрямую координируют с США свои действия по передаче, реабилитации и освобождению около двух десятков узников, все они граждане третьих стран, которые ранее содержались в американской тюрьме в Гуантанамо", - отметили эмиратские дипломаты. По словам источника The Washington Post, ОАЭ не будут принимать решение об освобождении Мингазова "без согласия Соединенных Штатов".

Дело россиянина

Мингазов оставался единственным россиянином, содержавшимся в лагере в Гуантанамо, он провел в американских застенках без суда и следствия в общей сложности почти 15 лет. В начале 2000-х годов в тюрьме в Гуантанамо содержались как минимум восемь россиян, которые были захвачены в ходе антитеррористической операции США в Афганистане.

Еще в июне 2016 года личное дело Мингазова было рассмотрено специальной межведомственной комиссией американской администрации. 21 июля комиссия рекомендовала перевести его в другое место "при наличии целесообразных гарантий безопасности". Но до предпоследнего дня работы администрации экс-президента Барака Обамы в январе 2017 года это решение не выполнялось, причем без объяснения причин.

Согласно американским документам, Мингазов воевал на стороне радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане, где и был захвачен в плен в октябре 2002 года. Принимая решение о его переводе из Гуантанамо, американские власти учли, что враждебности к США он не проявлял и не проявляет. На родине Мингазов находится в розыске по подозрению в целом ряде нарушений закона. По тем же американским данным, он "с неприязнью относится к российским властям и не хочет быть репатриированным", в частности потому, что, "вероятно, опасается уголовного преследования по обвинениям, выдвинутым правительством России".

Спецтюрьма на Кубе

Тюрьма в Гуантанамо была создана в 2002 году при президенте США Джордже Буше - младшем. В этот лагерь перебрасывались лица, захваченные в ходе операции в Афганистане и других антитеррористических рейдов.

В прошлом в тюрьме на Кубе содержались несколько сотен заключенных. Узники там находятся фактически в правовом вакууме. Сменивший Буша-младшего Обама практически сразу после начала исполнения полномочий президента США - 22 января 2009 года - подписал указ о закрытии спецтюрьмы в течение 12 месяцев. Тем не менее лагерь в Гуантанамо существует до сих пор, вызывая резкую критику в адрес Вашингтона со стороны правозащитников.