Премьер Черногории сообщил о задержании зачинщиков беспорядков в Цетине

БЕЛГРАД, 5 сентября. /ТАСС/. Зачинщики беспорядков в городе Цетине в Черногории, где проходит интронизация митрополита Черногорско-Приморского, задержаны. Об этом написал в Twitter премьер-министр республики Здравко Кривокапич.

Премьер опубликовал фото, на котором он по телевизору наблюдает за прибытием на вертолете патриарха Порфирия и митрополита Иоанникия в Цетинский монастырь. "Сообщаю общественности, что в результате быстрых действий полиции, совершенных по моему приказу, только что задержан Веселин Вельович", - написал премьер.

Ранее вице-премьер Дритан Абазович сообщил, что нападениями на полицию в Цетине руководил советник президента Мило Джукановича Веселин Вельович. Абазович опубликовал видео с протестов, на котором Вельович атакует полицейских.

Утром националисты забросали полицию камнями, петардами и бутылками. Правоохранители ответили слезоточивым газом. В результате беспорядков четыре человека получили легкие травмы.

В настоящий момент большинство дорог в Цетине разблокированы спецназом полиции. Коммунальщики тушат баррикаду из автомобильных покрышек, подожженную протестующими. Патриарх Сербский Порфирий и митрополит Черногорско-Приморский Иоанникий прибыли в Цетинский монастырь на вертолете и возглавили церемонию интронизации.