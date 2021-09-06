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Смена власти в Афганистане

Представитель талибов заверил в отсутствии угроз для Афганистана со стороны ИГ

Забихулла Муджахид заявил, что после вывода иностранных войск и прихода к власти талибов экстремистская идеология ИГ не будет распространена на территории Афганистана

БЕРЛИН, 6 сентября. /ТАСС/. Представитель радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Забихулла Муджахид заверил, что террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) не представляет угрозы для Афганистана. Об этом он заявил в опубликованном в понедельник интервью немецкой газете Bild.

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"Прежде всего, я хотел бы прояснить, что "Исламское государство" не представляет угрозы для Афганистана по ряду причин. Во-первых, ИГ, которое было в нашей стране, пришло не из Ирака и Сирии", - отметил Муджахид. При этом он уточнил, что лишь небольшое число афганцев находились под их влиянием и вели борьбу против иностранных сил, размещенных на территории Афганистана. "Во-вторых, не было исламского правительства, в результате чего эти люди сражались с иностранными войсками", - подчеркнул представитель талибов.

Вместе с тем он заявил, что после вывода иностранных войск и прихода к власти "Талибана" экстремистская идеология "Исламского государства" не будет распространена на территории Афганистана. "Исламский эмират Афганистан" (самоназвание талибов) отвечает за безопасность в стране. Мы защитим нашу страну от всех угроз", - констатировал Муджахид.

Кроме того, он акцентировал внимание на том, что между "Талибаном" и ИГ существует большая разница. "Исламский эмират Афганистан никогда не думал о нападении на другую страну, на иностранных дипломатов или вмешательстве во внутренние дела другого государства. Скорее, все, чего мы добились за последние 20 лет, служило цели сделать нашу страну независимой", - заключил Муджахид.

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