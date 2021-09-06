Талибы считают второстепенным вопрос смены флага и гимна Афганистана

КАИР, 6 сентября. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) не намерено срочно решать вопрос изменения флага и гимна Афганистана. Об этом в понедельник заявил представитель движения Забихулла Муджахид на пресс-конференции в Кабуле, которую в прямом эфире транслировал афганский телеканал Ariana News .

"Вопрос с флагом и государственным гимном является сейчас второстепенным. Он будет решаться после формирования правительства и государственной системы. Решение примут все лидеры [партий и племен]", - сказал он. Муджахид добавил, что тема возможного изменения флага и гимна страны "не является основной или вызывающей напряжение" в обществе.

Официальное решение о смене государственных символов талибы не принимали. Однако после захвата всей территории Афганистана они вывесили на многих зданиях флаги "Исламского эмирата Афганистан" (самоназвание талибов) с начертанной на белом полотне черным цветом шахадой (свидетельством веры, надписью на арабском языке, выполненной в каллиграфическом стиле). Жители ряда городов после прихода радикалов проводили шествия с признанным трехцветным флагом Исламской Республики Афганистан, что вызвало реакцию радикалов, которые запрещали или разгоняли такие митинги.

Соединенные Штаты 30 августа завершили военную миссию в Афганистане. О решении свернуть операцию в этой стране, начатую в октябре 2001 года и ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории, президент США Джо Байден объявил 14 апреля. После этого объявления сторонники движения "Талибан" значительно нарастили темпы наступления и 15 августа без боя установили полный контроль над афганской столицей. Талибы заявили о своей полной победе в Афганистане и завершают формирование нового правительства.