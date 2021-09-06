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Мятеж военных в Гвинее

СМИ: в Гвинее свергнутым министрам закрыли выезд за границу

Их также обязали явиться на совещание, отказ от участия в котором будет рассматриваться как преступление, сообщает новостной портал Guinee7
' ТАСС/Ruptly/Reuters'

ПРЕТОРИЯ, 6 сентября. /ТАСС/. Военные власти ввели в понедельник в Гвинее запрет на выезд за границу членам свергнутого правительства страны. Об этом сообщил гвинейский новостной портал Guinee7 со ссылкой на лидера мятежников полковника Мамади Думбуя.

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Министрам запрещается покидать страну, они также должны сдать служебные автомобили, заявил Думбуя в своем выступлении перед бывшими министрами и высокопоставленными чиновниками, которых военные обязали явиться на совещание. Оно началось в 11:00 (14:00 мск) в столице страны Конакри. При этом военные объявили, что отказ от участия чиновников в указанном собрании будет рассматриваться как преступление.

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ГвинеяМятеж военных в Гвинее
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