СМИ: в Гвинее свергнутым министрам закрыли выезд за границу

' ТАСС/Ruptly/Reuters'
ПРЕТОРИЯ, 6 сентября. /ТАСС/. Военные власти ввели в понедельник в Гвинее запрет на выезд за границу членам свергнутого правительства страны. Об этом сообщил гвинейский новостной портал Guinee7 со ссылкой на лидера мятежников полковника Мамади Думбуя.
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Министрам запрещается покидать страну, они также должны сдать служебные автомобили, заявил Думбуя в своем выступлении перед бывшими министрами и высокопоставленными чиновниками, которых военные обязали явиться на совещание. Оно началось в 11:00 (14:00 мск) в столице страны Конакри. При этом военные объявили, что отказ от участия чиновников в указанном собрании будет рассматриваться как преступление.