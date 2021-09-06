СМИ: "Талибан" запретил Карзаю и Абдулле встречаться с афганцами

КАИР, 6 сентября. /ТАСС/. Руководство радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) запретило бывшему президенту Афганистана Хамиду Карзаю и главе Высшего совета по национальному примирению Абдулле Абдулле встречаться с гражданами страны. С таким утверждением выступил в понедельник телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники в движении.

Причины такого решения талибов телеканал не приводит.

Карзай, Абдулла и лидер Исламской партии Гульбеддин Хекматиар организовали Координационный совет Афганистана по мирному переходу власти от прежнего правительства к захватившему власть в стране "Талибану". Ранее телеканал Ariana News утверждал, что три этих политических деятеля могут войти в состав совета для управления Афганистаном, который намеревается сформировать руководство "Талибана". Они уже провели ряд консультативных встреч с представителями движения по поводу устройства будущих органов управления страной, однако окончательного решения оглашено не было.