Лидер мятежников Гвинеи заявил, что страну ждет переходный период

ПРЕТОРИЯ, 6 сентября. /ТАСС/. Лидер мятежников в Гвинее полковник Мамади Думбуя заявил в понедельник, что стране предстоит пройти в ближайшее время переходный период, в ходе которого произойдет обновление всех институтов власти и общества.

"Мы планируем провести переходный период, который откроет новые возможности для страны и ее граждан, - цитирует портал Guinee7 выступление полковника на совещании бывших министров и высокопоставленных чиновников, которое созвали захватившие власть в стране военные. - Мы сможем добиться желаемого, если произойдет примирение и консолидация общества. Результатом переходного периода станет обновление в экономическом развитии, государственном управлении и в области безопасности".

Думбуя отметил, что в стране состоятся широкие консультации в целях разработки основных направлений переходного периода. После этого будет создано правительство национального единства.

"Охоты на ведьм не будет, как не будет мести и ненависти" - подчеркнул Думбуя, заметив при этом, что граждане требуют справедливости. Он объявил, что членам свергнутого правительства страны запрещено выезжать за границу, они также должны сдать служебные автомобили.

Касаясь вопроса экономики, Думбуя отметил, что горнодобывающая промышленность, которая обеспечивает основную долю валютных доходов страны, "продолжает работать в обычном режиме". Он пообещал, что Гвинея будет выполнять все свои обязательства по соглашениям о добыче полезных ископаемых, указав на свое желание "обеспечить благоприятный режим для иностранных инвестиций".