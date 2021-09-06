Оппозиция Гвинеи заявила о готовности участвовать в конституционных преобразованиях

ПРЕТОРИЯ, 6 сентября. /ТАСС/. Оппозиция Гвинеи поддержала в понедельник предложение захвативших власть военных о проведении в стране глубоких конституционных преобразований в рамках предстоящего переходного периода. Соответствующее совместное заявление лидеров 18 оппозиционных партий и движений опубликовал гвинейский информационный портал Guinee 114 .

"Принимая во внимание произошедшие с 5 сентября события, мы отмечаем, что [военные] предложили новые перспективы в развитии Гвинеи, - говорится в документе. - Поэтому мы требуем инклюзивного переходного процесса, который позволит установить новый конституционный порядок, основанный на уважении основных положений правового государства, личных свободах и защите прав человека. Мы приложим все усилия к тому, чтобы Гвинея добилась успеха в переходе на устойчивый путь демократического развития".

Оппозиция также потребовала от военных властей "обеспечить физическую и моральную безопасность бывшего президента страны Альфы Конде и его близких".

Ранее в понедельник лидер мятежников полковник Мамади Думбуя заявил, что Гвинее предстоит пройти в ближайшее время переходный период, в ходе которого произойдет обновление всех институтов власти и общества, будет создано правительство национального единства, которое обеспечит данный процесс. При этом он не назвал никаких временных сроков.

5 сентября Думбуя, командующий элитным подразделением спецназа Гвинеи, объявил о задержании возглавляющего страну с 2010 года 83-летнего президента Альфы Конде. Мятежники сформировали Национальный комитет по сплочению и развитию, распустили правительство, назначали военных губернаторов, ввели комендантский час. Ключевые страны мира, включая Россию, осудили неконституционные действия военных, призвав освободить Конде и урегулировать ситуацию путем переговоров.