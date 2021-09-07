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Блинкен выступит 14 сентября в Сенате на слушаниях по ситуации в Афганистане

Это первые запланированные публичные слушания с участием представителя вашингтонской администрации такого ранга с тех пор, как талибы захватили власть

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен выступит 14 сентября на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса, которые будут посвящены выводу американских войск из Афганистана. Об этом сообщила в понедельник газета The Hill.

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Слушания пройдут в следующий вторник в 10:00 (17:00 мск) и будут посвящены "рассмотрению вопроса о выходе США из Афганистана". Это первые запланированные публичные слушания с участием представителя вашингтонской администрации такого ранга с тех пор, как радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) захватило власть в исламской республике. Блинкен в августе проводил брифинги для членов Конгресса по Афганистану, но за закрытыми дверями. Как демократы, так и республиканцы комитета подвергали критике действия американского правительства в Афганистане.

Комитет по иностранным делам Палаты представителей также приглашал главу американской дипломатии и министра обороны Ллойда Остина выступить на слушаниях. На данный момент информации о них на сайте комитета нет.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявленного США весной намерения вывести силы из страны. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США на прошлой неделе полностью оставили Афганистан, завершив свое 20-летнее присутствие в этой стране.

Теги
АфганистанСШАБлинкен, Энтони
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