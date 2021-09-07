Талибы освободили задержанного оператора телеканала TOLOnews

ТЕГЕРАН, 7 сентября. /ТАСС/. Члены захватившего власть в Афганистане движения "Талибан" (запрещено в РФ) освободили задержанного на антипакистанской демонстрации оператора местного телеканала TOLOnews Вахида Ахмади. Об этом сообщил во вторник телеканал на своей странице в Twitter.

Отмечается, что талибы освободили его спустя около трех часов после задержания.

Ранее AFP информировало, что около 70 человек собрались перед посольством Пакистана в Кабуле, "размахивая плакатами и выкрикивая антипакистанские лозунги". Утверждалось, что "талибы произвели несколько выстрелов в воздух, чтобы разогнать десятки протестующих афганцев, осуждающих вмешательство Пакистана в дела Афганистана".

Талибы, по сообщению телеканала Kabul News, избили его оператора.

Как ранее сообщила газета Herat Times, демонстрации в поддержку сопротивления также прошли поздно вечером в понедельник в Кабуле, в центральной провинции Дайкунди, а также в городах Газни на востоке Афганистана, Герат на северо-западе страны и Мазари-Шариф, расположенном на севере государства.