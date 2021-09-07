В США заявили, что не намерены спешить с возможным признанием власти талибов

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Власти США не намерены спешить с принятием решения о возможности признания власти радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Нет никакой спешки с признанием. Это действительно будет зависеть от того, какие шаги предпринимает "Талибан", - сказала она.

"Мировое сообщество, в том числе США, будет наблюдать, <...> разрешат ли они [талибы] американским гражданам и гражданам других стран покидать [Афганистан], разрешат ли они лицам, которые хотят покинуть страну, выехать [из нее], разрешат ли они [доставлять] гуманитарную помощь <...>, как они будут обращаться с женщинами и девочками в стране. У меня нет для вас временных рамок [касательно принятия решения о возможности признания власти талибов в Афганистане], все зависит от такого, какое поведения они будут демонстрировать", - продолжила Псаки.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести оттуда военные силы. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул. Талибы заявили о своей полной победе в Афганистане. Ранее во вторник они объявили состав нового кабинета министров страны.