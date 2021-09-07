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Мятеж военных в Гвинее

Арестованный военными президент Гвинеи Альфа Конде отказывается от еды

Здоровье главы государства ухудшается с каждым днем, сообщил официальный представитель партии "Объединение гвинейского народа"

ПРЕТОРИЯ, 7 сентября. /ТАСС/. Президент Гвинеи Альфа Конде, арестованный 5 сентября военными, отказывается принимать пищу. Об этом сообщил во вторник гвинейский новостной портал Guinee 360 со ссылкой на официального представителя партии "Объединение гвинейского народа" (RPG), председателем которой является Конде.

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"На данный момент наша основная забота - здоровье президента. Получено известие, что он отказывается принимать пищу", - цитирует портал своего собеседника. По его словам, здоровье главы государства ухудшается с каждым днем.

Партийный функционер отметил, что политическое бюро RPG соберется в ближайшие дни с тем, чтобы оценить ситуацию и выступить с заявлением. С момента военного переворота партия не опубликовала ни одного обращения или официального сообщения. "Для того, чтобы объявить о своей позиции партия должна провести консультации", - заявил ее представитель.

Теги
Конде, АльфаГвинеяМятеж военных в Гвинее
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