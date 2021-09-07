Талибы намерены придерживаться международных норм, не противоречащих исламскому праву

ЛОНДОН, 7 сентября. /ТАСС/. Правительство талибов (радикальное движение "Талибан" запрещено в РФ) в Афганистане будет соблюдать те международные правовые нормы, которые не противоречат исламскому праву. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении верховного лидера талибов Хайбатуллы Ахундзады. Выдержки из документа приводит агентство Reuters .

"В будущем все вопросы управления и жизни в Афганистане будут регулироваться законами священного шариата", - говорится в первом заявлении главы радикалов. Он подчеркнул готовность талибов соблюдать те положения международного права, которые "не находятся в противоречии с исламским правом".

Глава движения поздравил народ Афганистана с освобождением от "иностранного владычества". В документе отмечается, что временное правительство талибов, состав которого был объявлен во вторник, должно начать работу "как можно скорее".

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после того, как США весной прошлого года объявили о намерении вывести свои силы из страны. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. В течение почти двух недель талибы не могли утвердить состав кабмина, в основном, как они утверждали, из-за "технических трудностей и приготовлений".

Во вторник состав временного правительства все же был оглашен. Его главой стал Мохаммад Хасан, его заместителями - Абдул Гани Барадар и Абдул Салам Ханафи, а верховный лидер талибов Хайбатулла Ахундзада, как и ожидалось, не стал занимать пост в кабинете министров.