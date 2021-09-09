Литва проверит факт нахождения в стране афганцев, высылку которых запретил ЕСПЧ

ВИЛЬНЮС, 9 сентября. /ТАСС/. Власти Литвы пытаются установить факт присутствия в стране пяти граждан Афганистана, в отношении которых Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) наложил временный запрет на высылку из балтийской республики. Об этом в четверг заявила журналистам министр юстиции балтийской республики Эвелина Добровольска.

"Прежде всего перед нами стоит задача установить, действительно ли эти лица находятся в Литве", - сказала она.

Временная мера защиты ЕСПЧ в отношении мигрантов, нелегально попавших в Литву через Белоруссию и обратившихся с просьбой о предоставлении убежища, введена до 29 сентября. Мигранты утверждают, что вынуждены были бежать из своей страны от преследований захватившего власть в Афганистане движения "Талибан" (запрещено в РФ). Согласно сообщениям СМИ, в настоящее время эти афганцы скрываются на территории Литвы.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в Европу, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.