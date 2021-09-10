Минюст США будет через суд добиваться отмены строгого закона об абортах в Техасе

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Министерство юстиции США подало судебный иск с целью отмены принятого ранее в Техасе закона об абортах, который считается одним из самых строгих в стране. Об этом заявил в четверг министр юстиции - генеральный прокурор США Меррик Гарленд.

"Минюст США обязан защищать американскую конституцию и поддерживать верховенство закона. Сегодня мы, выполняя этот долг, подаем данный иск", - отметил он. Гарленд подчеркнул, что принятие указанного закона в Техасе стало "явным пренебрежением к конституции". По словам министра, ведомство будет добиваться того, чтобы федеральный суд в Техасе "запретил исполнение закона".

Данный закон вступил в силу в Техасе в начале сентября. Он в большинстве случаев запрещает проведение абортов после шести недель беременности, когда обычно начинает прослушиваться сердцебиение плода. Это распространяется и на те ситуации, когда зачатие происходит в результате изнасилования или инцеста. Кроме того, закон позволяет всем желающим подавать в суд на тех, кто нарушает указанные правила. Предполагается, что истцам будут выплачивать не менее $10 тыс. в случае их успеха в суде.

Отмены или приостановки действия закона ранее добивались американские организации, выступающие в защиту права на аборт. Правозащитники настаивали на том, что вступление в силу указанного закона в Техасе приведет к тому, что аналогичные правила могут ввести и во многих других штатах, где у власти находятся республиканцы. Истцы подчеркивали, что нормы, о которых идет речь, фактически означают почти полный запрет на аборты. Об этом заявил и Гарленд.

Верховный суд США 2 сентября отказался приостановить действие указанного закона. За это высказались четыре судьи Верховного суда, против - пять. Последние отметили, что истцы не смогли обосновать свою позицию с процедурной точки зрения. Вместе с тем Верховный суд США пока не делал выводов относительно конституционности закона. Вынесенное решение также не препятствует дальнейшим попыткам оспорить какие-то из положений закона в судах штата.