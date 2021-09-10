Глава миссии ООН в Афганистане обвинила талибов в оказании помощи "Аль-Каиде"

ООН, 10 сентября. /ТАСС/. Движение "Талибан" (запрещено в РФ) "приветствует и укрывает" в Афганистане "Аль-Каиду" (запрещенная в РФ террористическая группировка). Об этом заявила в четверг глава миссии ООН в Афганистане Дебора Лайонс на заседании Совета Безопасности ООН.

"Члены "Аль-Каиды" остаются в Афганистане. Можно видеть, как их приветствует и укрывает фактически являющийся властью в Афганистане "Талибан", - сказала она.

Лайонс добавила, что обеспокоенность насчет проблемы международного терроризма в Афганистане "снять с помощью одних обязательств не удастся".

Глава миссии ООН также отметила, что на территории Афганистана действует "Исламское государство в Хорасане" (ответвление запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство").

Отказ "Талибана" выдать членов "Аль-Каиды" американцам после терактов 11 сентября 2001 года стал основанием для вторжения США в Афганистан.

Региональное и международное взаимодействие

ООН считает особенно важным региональное и международное взаимодействие на афганском направлении и с нетерпением ждет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявила Лайонс.

"Мы с нетерпением ждем предстоящую встречу Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе [16-17 сентября]", - сказала она. Лайонс отдельно упомянула механизм расширенной "тройки" (Россия, США, Китай и Пакистан). Кроме того, она отметила важность регионального и международного сотрудничества в интересах афганского урегулирования.

После окончания операции США в Афганистане и вывода оттуда войск западной коалиции радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло наступление и к 6 сентября заявило об установлении контроля над всей территорией страны. К 8 сентября талибы сформировали временное правительство, в которое вошли только представители движения. Радикалы не могли утвердить кабинет в течение двух недель из-за, как утверждалось, "технических трудностей".

Все члены временного правительства - мужчины, тогда как ранее талибы заявляли, что в управлении страной смогут участвовать и женщины. Подавляющее большинство министров - пуштуны, представители крупнейшей этнической группы Афганистана. Как пояснил представитель "Талибана" Забихулла Муджахид, в постоянный кабинет планируется включить представителей всех слоев афганского общества.